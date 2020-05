Anche la grande manifestazione rock trova una diversa espressione a causa del Covid-19 con i video dei concerti di Firenze, Francoforte e Milano (dal 15 maggio), disponibile gratuitamente quello del concerto di Parigi

Rockin’1000 entra nella realtà virtuale per la prima volta

In arrivo Rockin’1000 Virtual Reality, una nuova modalità per godersi i concerti grazie alla collaborazione con Eyeora, piattaforma inglese specializzata che da diversi anni sta registrando i concerti della più grande “Rock Band” al mondo. Apartire dal 15 maggio saranno finalmente fruibili dal divano di casa i contenuti inediti dei concerti di Firenze 2018, Francoforte e Milano 2019 per capire cosa si prova ad essere in mezzo a 1000 musicisti che suonano.

Con la tecnologia proposta è possibile entrare virtualmente dentro i concerti e far parte dei mille, spostandosi dentro il campo per ritrovarsi in mezzo ai batteristi, chitarristi, bassisti e cantanti oppure sul palco principale. Si avrà la possibilità di vivere lo spettacolo in una nuova dimensione.

Per ben due edizioni a questa insolita esperienza aveva preso parte anche un batterista alfianellese David Moscardi, dopo aver superato una apposita selezione.

Una stanza virtuale interamente dedicata a Rockin’1000, accessibile grazie a un visore e un pass a pagamento per una finalità benefica, parte del ricavato infatti verrà donato a Emergency che in questo momento difficile è attiva con il suo personale medico nella terapia intensiva dell’ospedale da campo legato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ha messo a disposizione delle autorità sanitarie le competenze di gestione dei malati in caso di epidemie, maturate durante l’esperienza con l’Ebola.

I fondatori

I fondatori di Rockin’1000 hanno commentato “In questi tempi bui, pieni di preoccupazioni e senza possibilità di passare del tempo insieme, volevamo dare alla nostra Community e a chi ancora non ha assistito a un nostro concerto dal vivo, l’opportunità di sfuggire dalla realtà per qualche ora e divertirsi guardando da molto vicino i nostri Mille suonare. Allo stesso tempo, vogliamo che questo nuovo servizio sia di sostegno anche a coloro che sono coinvolti in prima linea nella lotta a questa crisi ed è per questo che una parte del ricavato sarà donata a Emergency, che stimiamo da sempre”.

Istruzioni, info e costi

Per sapere come fare, avere maggiori informazioni su tecnologia, accessori e contenuti e il costo del pass di accesso è possibile cliccare su questo link https://bit.ly/Rockin1000VirtualReality.

Torna alla HOME PAGE