Roccafranca, ventenne trovato morto in campagna: è stato un gesto estremo

Questa mattina, sabato 13 dicembre, il cadavere di un uomo è stato trovato in via Santa Marta, nelle campagne alle porte del paese. Per gli inquirenti si è trattato di un gesto estremo.

Roccafranca, ventenne trovato morto in campagna: è un gesto estremo

A fare la tragica scoperta è stato un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Orzinuovi, i vigili del fuoco di Chiari e i carabinieri di Rudiano, oltre al sindaco Marco Franzelli e al roc Dario Paneroni: una massiccia presenza di mezzi e personale non è passata inosservata alla popolazione. La vittima è un ragazzo di 21 anni: stando alle ricostruzioni, si è trattato di un gesto estremo.