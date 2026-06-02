Roccafranca, sale sul cofano dell’auto di un amico e cade: morto un 23enne

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Roccafranca. Un giovane ieri sera (lunedi 1 giugno) ha perso la vita dopo essere caduto dal cofano dell’auto guidata da un amico, dove era salito per scherzo.

Sale sul cofano dell’auto di un amico e cade: muore a 23 anni

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine il ragazzo, dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni coetanei, sarebbe salito sul cofano dell’auto di uno degli amici. L’automobile avrebbe percorso alcune decine di metri nel quartiere residenziale di via Michelangelo quando il conducente ha frenato e il giovane è rovinato sull’asfalto. L’impatto si stato fatale: il ragazzo, classe 2003 e residente in paese, è morto a pochi metri da casa, nonostante i tempestivi soccorsi.

Le indagini

L’incidente è al vaglio dei carabiniri della compagnia di Chiari, che ora indagano sull’accaduto. Il conducente del veicolo e i testimoni presenti sono stati accompagnati presso l’Ospedale Civile di Brescia per accertamenti. Il giovane è ora indagato per omicidio stradale.

Sul posto, per accertarsi della situazione, anche il sindaco Marco Franzelli.