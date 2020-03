Roccafranca piange Gian Battista Donati, vittima del Coronavirus

Per la comunità è stato senza alcun dubbio un punto di riferimento: prima come amministratore comunale, poi come figura importante nel mondo dell’associazionismo. Roccafranca e Ludriano, ma anche Orzinuovi (dove aveva lo studio), piangono la scomparsa di Gian Battista Donati, noto assicuratore classe 1946 molto conosciuto nel suo paese.

Addio a Gian Battista Donati Donati non era solamente da circa 30 anni il presidente della Federcaccia di Roccafranca, ma in passato aveva ricoperto anche il ruolo di presidente della squadra di calcio Fc Rocca 2003. "L'Amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono attorno ai figli e ai famigliari di Donati, che dal 1990 al 1999 è stato consigliere comunale con delega al Commercio e assessore allo Sport, quando alla guida del paese c'era il sindaco Cristoforo Franzelli – queste le parole del primo cittadino Marco Franzelli – E' stato un punto di riferimento e sotto la sua gestione si ricorda la realizzazione del campo da tennis". L'ennesima vittima del Coronavirus I figli Paolo e Antonio sei anni fa avevano salutato la mamma Gabriella Andrini, storica maestra. "Papà si è sentito male a inizio settimana e siamo stati alla Poliambulanza per dei controlli – ha spiegato uno dei figli – In ospedale gli hanno trovato la polmonite ed è risultato positivo al Coronavirus. E' successo tutto in un paio di giorni". I contagi a Roccafranca sono saliti a 8. La situazione in tutta la provincia è seria e anche per questo il sindaco e il parroco don Sergio Fappani hanno comunicato alla comunità che l'attesissima e tradizionale manifestazione dei Festoni è stata rinviata.