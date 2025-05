Operai tranciano il tubo del gas, scatta l'evacuazione a Roccafranca

Operai tranciano il tubo del gas, scatta l'evacuazione Roccafranca: gli studenti dell'asilo di via Kennedy sono stati spostati per precauzione e messi in sicurezza. Nei momenti successivi l'evacuazione è stata estesa anche ai plessi della primaria e delle medie, bambini e ragazzi stati spostati nel piazzale dei volontari del soccorso, la situazione però risulta sotto controllo.

L'Amministrazione del sindaco Marco Franzelli, poche ore dopo, ha comunicato che l'emergenza era rientrata

Fuga di gas, paura a Roccafranca

Attimi di apprensione oggi (mercoledì 14 maggio 2025) a Roccafranca. Dalle prime informazioni pare che a seguito di un incidente legato a lavori stradali si sia verificata una fuga di gas. Pare che gli addetti al cantiere abbiamo tranciato per sbaglio il tubo del gas causandone la perdita.

Allertata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di Chiari, Orzinuovi e Brescia, i carabinieri e l'ambulanza che è giunta sul posto in via precauzionale. Presenti anche il roc Dario Paneroni e l'Amministrazione. Al momento, però non si registrano feriti e/o intossicati. I bambini dell'asilo sono rimasti illesi e sono stati trasferiti in oratorio per sicurezza.

La gallery