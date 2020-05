Roccafranca, celebrato il primo matrimonio all’epoca del Covid 19 VIDEO

Si è tenuto ieri (sabato) il primo matrimonio ai tempi del Covid 19 a Roccafranca. Ad officiare la cerimonia il sindaco Marco Franzelli.



A convolare a nozze sono stati Marco Tomasoni e Ramona Pastore.

Oltre ad essere il primo matrimonio celebrato ai tempi del Covid 19 è anche il primo che celebriamo nella nuova sala consiliare all’ex asilo – ha spiegato il primo cittadino – L’organizzazione e l’allestimento sono stati impeccabili. Da ricordare, inoltre, che la struttura riveste una particolare importanza dal punto di vista storico per il nostro territorio. Ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di matrimoni anche se purtroppo celebrato in questo periodo particolare. Penso possa però essere di buon auspicio per il futuro e per i novelli sposi che seguiranno dopo di loro.