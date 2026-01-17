Roccafranca: a fuoco un furgoncino per il trasporto disabili.

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (sabato 17 gennaio 2026), per un incendio divampato a Roccafranca, in via Marconi.

A bruciare, un furgoncino privato per il trasporto di persone con disabilità.

Attivata la macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orzinuovi e i carabinieri di Castrezzato, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Presente anche il Referente operativo comunale. Anche un’ambulanza è intervenuta per soccorrere la proprietaria del mezzo, che ha accusato un malessere, forse a causa dello spavento. Le fiamme sono divampate a partire dal vano motore, circostanza che farebbe escludere il dolo.