Roberto Baggio torna a visitare la Franciacorta. L’ex calciatore del Brescia ha fatto tappa all’Hostaria Dolce Vita, dove è stato accolto dai titolari e dallo staff.

Roberto Baggio torna in Franciacorta

Una visita più che gradita quella ricevuta dallo staff dell’Hostaria Dolce Vita, locale di ristorazione di Palazzolo sull’Oglio. Ieri sera l’attività ha aperto le porte a Roberto Baggio, ex calciatore e asso del Brescia. Non è la prima volta per i titolari dell’attività, che avevano accolto Baggio anche nel marzo dell’anno scorso.

Dopo aver consumato una cena tipica, fra una foto e l’altra, lo sportivo ha anche firmato la sciarpe del Brescia della moglie del titolare, fan sfegatata, che non aveva mancato di presenziare allo stadio in occasione dell’ultima partita disputata dal calciatore della Leonessa contro il Milano, nel 2004.