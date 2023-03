Roberto Andrini è la vittima del tragico incidente avvenuto ieri a Offlaga

Originario di Cadignano, frazione di Verolanuova, stava rincasando dal lavoro a bordo della sua moto appena acquistata.

Roberto Andrini

Roberto Andrini, di soli 46 anni, è originario di Cadignano, piccola frazione di Verolanuova, anche se da poco aveva venduto casa per trasferirsi nella vicina Quinzano d'Oglio. Solare, energico, estroverso era conosciuto da tutti in paese perché capace di entrare subito in sintonia con le persone. Da sempre impiegato nel settore caseario, aveva lavorato anche alla Cabre, di recente aveva cambiato occupazione trovando lavoro in una ditta che tratta legname di San Paolo. Separato da poco più di un anno dalla moglie, Andrini aveva una figlia di 16 anni alla quale era profondamente legato: tutti lo ricordano come un padre affettuoso e amorevole, molto presente e coinvolto nella vita della figlia. Appassionato di animali e viaggi, da poco si era voluto togliere lo sfizio della moto, sua passione che purtroppo gli è stata fatale.

Il ricordo della comunità

Roberto era molto conosciuto perché coinvolto nella vita di paese, frequentava la parrocchia e l'oratorio e non mancava mai di scambiare due battute con chi incontrava. "E' sempre stato molto socievole - hanno ricordato gli amici - era un ragazzo buono, solare, sempre disponibile, gli piaceva stare in compagnia e aveva sempre la battuta pronta". La comunità è ancora ottonita da questa improvvisa scomparsa che ha colpito tutti. "Era molto conosciuto: la famiglia è originaria di Cadignano per questo tutti la conoscono e si sono stretti al loro dolore - ha ricordato don Michele Bodei - ci siamo visti poco tempo fa, dovevo andare a benedire la sua nuova casa a Quinzano e fermarmi a pranzo". Attonita anche l'Amministrazione. " Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo momento così doloroso - ha dichiarato il sindaco Stefano Dotti - Robero era un bravo ragazzo, gentile e generoso, mancherà a tutti".

Le esequie

La comunità darà l'ultimo saluto a Roberto sabato 18 nella parrocchiale di Cadignano alle 15.