Agli artificieri la decisione di farlo saltare sul posto oppure portarlo in un altro luogo dove svolgere le delicate operazioni.

Ritrovato ordigno bellico in Franciacorta: era nascosto in un campo

Ritrovato nella giornata di ieri, martedì 14, un ordigno bellico nella campagna a sud di Cazzago San Martino.

Nel cuore della Franciacorta un contadino ha rinvenuto in uno dei suoi campi la presenza di un arnese arrugginito, chiedendo subito l’intervento delle forze dell’ordine.

Da subito, infatti, l'aspetto faceva pensare a un reperto della Seconda guerra mondiale: sin da un primo sguardo sembrava un proiettile da mortaio.

Sul posto, nei pressi della frazione Cà del diaol, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cazzago San Martino per avviare le procedure del caso e mettere in sicurezza la zona.

Fondamentale l'entrata in azione degli artificieri dell’esercito, che in questi giorni provvederanno (su input della Procura) a rimuovere l'ordigno.

Nel frattempo è stata firmata l’ordinanza comunale per impedire il transito nell’area interessata.