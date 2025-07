Ritrovato Francesco Azzini senza vita in un canale

lutti

Scomparso da lunedì è stato ritrovato venerdì dopo cinque giorni di ricerche

Era scomparso lunedì da Torchiera, frazione di Pontevico, venerdì sera la tragica scoperta: Francesco Azzini, 54 anni, è stato ritrovato in un canale senza vita.

Cosa è successo

Lunedì mattina Azzini si era allontanato da casa in bicicletta, una passeggiata tranquilla come era solito fare, ma a sera non era ancora rientrato. Da qui la preoccupazione della famiglia che ha avvertito le autorità competenti. Sono così iniziate le ricerche, sui vari canali social è comparso un annuncio che lo ritraeva specificando che al momento della scomparsa aveva occhiali da sole, maglietta nera, jeans strappati e scarpe blu, la bici era nera con u piccolo marsupio. Le ricerche si sono interrotte venerdì sera quando il corpo dei Azzini ormai senza vita è stato ritrovato riverso in un canale. Ad una prima analisi l'uomo sembra deceduto per cause naturali, tuttavia sono in corso i dovuti accertamenti da parte delle autorità competenti.