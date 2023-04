Ritrovata la 17enne scomparsa da Bovezzo.

La buona notizia è arrivata in serata dopo ore di angoscia. La ragazza è stata trovata a Mestre e sta bene. Un incubo finito per la famiglia che l'attende a casa.

L'appello ieri (mercoledì 19 aprile 2023) nell'ultima parte della trasmissione di Chi l'ha visto. La ragazza è alta 1.60, esile, non ha con se il telefono e indossa probabilmente un piumino blu scuro, un paio di jeans e sneakers Valentino.

Ieri sera la mamma Maura alle telecamere di Chi l'ha visto ha lanciato l'appello

“Sono ore che è fuori casa. Sono un po’ preoccupata. Ci sono tante persone che la stanno cercando. Mi hanno detto, chi l’ha vista verso le 15.30-16, che si è allontanata correndo e potrebbe aver preso qualche mezzo pubblico, anche se, non avendo soldi non so come se l’è cavata.".

E poi l'accorato appello rivolto alla ragazza

"Non è successo nulla, torna a casa”.