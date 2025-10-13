Ritirate dieci patenti a Rezzato per guida in stato di ebbrezza.

A Rezzato ritirate dieci patenti

Ritirate dieci patenti per guida con tasso alcolemico elevato. Di questi quattro sono stati denunciati poiché presentavano un tasso di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge. In due casi due donne si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Due soggetti, inoltre, sono stati trovati in possesso di droga, destinata ad un uso personale, sono quindi stati segnalati alla Prefettura di Brescia.

Operazione sicurezza

Il tutto nell’ambito dell’attività compiuta dagli Agenti del Comando di Polizia Locale di Rezzato in tutto il territorio della città di Rezzato per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e di droga. Oltre alle attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti oltre che per prevenire i reati contro il patrimonio, quali i furti in abitazione.