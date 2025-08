Tragico epilogo

Originario di Pontoglio, dal 2012 si era trasferito a Canneto sull'Oglio nel Mantovano

Risucchiato dall'insilatrice, nulla da fare per Mario Malzani.

Tragedia sul lavoro: muore risucchiato dall'insilatrice

Tragedia sul lavoro, l'ennesima, questa mattina (lunedì 4 agosto 2025) a Canneto Sull'Oglio in provincia di Mantova. Come riportato da PrimaMantova, erano circa le 10.30 quando è scattato l'allarme in un'azienda agricola sulla strada Canneto-Asola. Dalle prime ricostruzioni pare che ad insospettire i colleghi sia stato il fatto di non averlo visto per lungo tempo nonostante fosse di turno. Sono così partire le ricerche fino al tragico rinvenimento: l'operaio stava tentando di sbloccare una macchina agricola insilatrice quando è stato risucchiato dagli ingranaggi ed è morto sul colpo.

Chi è la vittima

La vittima è Mario Malzani classe 1974, originario di Pontoglio (si era trasferito con la famiglia a Canneto sull'Oglio nel 2012). Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari di Soccorso Azzurro con un'ambulanza, ma il recupero del corpo della vittima si è rivelato estremamente complesso. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per lungo tempo prima di riuscire ad estrarre il corpo dal silo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Acquanegra sul Chiese e gli operatori di medicina del lavoro dell’Ats Val Padana che ora indagano per chiarire la dinamica dell’incidente e se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro e la salma di Malzani verrà trasportata all’obitorio dell’Ospedale di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria.