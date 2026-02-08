Momenti di tensione oggi pomeriggio, domenica 8 febbraio, allo stadio comunale di Palazzolo sull’Oglio, in via Brescia, dove prima del calcio d’inizio della sfida di Serie D tra Palazzolo e Pistoiese, si è verificata una rissa tra gruppi di tifosi delle due squadre.

Rissa tra tifosi fuori dallo stadio prima di Pro Palazzolo – Pistoiese: un ferito

Secondo le prime informazioni, una ventina di tifosi, in evidente stato di ebbrezza, si sarebbero scontrati all’esterno dell’impianto sportivo, prima del fischio di inizio. Nella rissa è rimasto ferito un 44enne, soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari, che hanno riportato la situazione sotto controllo in breve tempo. La rissa si è conclusa senza ulteriori disordini, mentre la partita è proseguita regolarmente.

I tifosi ospiti si sono allontanati con la scorta della Radiomobili di Chiari. I carabinieri sono ora all’opera per identificare i soggetti coinvolti nella rissa.