Rissa fuori dal bar: volate anche le sedie - IL VIDEO

Serata movimentata in centro a Chiari. Teatro di una rissa è stato il bar all’angolo tra via Matteotti e via Marengo.

Rissa fuori dal bar: volate anche le sedie

È successo ieri sera, in centro storico. Fuori dal bar tra via Marengo e via Matteotti è improvvisamente scoppiata una rissa. Ancora non sono chiari i motivi, ma è stata davvero violenta e sono voltate anche le sedie. Due persone, di origini albanesi, sono addirittura finiti in ospedale. Per uno di loro la prognosi è di 25 giorni, l’altro è ancora ricoverato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari ma la momento non sono ancora state depositate denunce.

Video virale

Il tutto è stato documentato dai passanti e, in pochissime ore, è diventato virale.