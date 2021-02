E’ successo ieri nel tardo pomeriggio. All’arrivo dei carabinieri c’è stato un fuggi fuggi generale. A indagare sulla rissa che ha visto il coinvolgimento di una ventina di persone sono i militari della Compagnia di Chiari.

Rissa fuori dal bar in zona industriale a Cologne: un ferito

Era da poco scattata l’ora x per bar e ristoranti, che alle 18 devono chiudere i battenti e possono effettuare solo servizio di consegna a domicilio (i ristoranti anche asporto), quando è scoppitata una maxi rissa. Erano le 18.20 circa quando in via dello Zino, nella zona industriale al confine tra Cologne e Coccaglio lungo la Sp573, un gruppo di avventori che si trovava nei pressi di un noto pub ha fatto scoppiare il finimondo.

In men che non si dica si è passati dalle parole ai fatti e ne è scaturita una rissa che ha coinvolto una ventina di persone. Stando alle prime ricostruizioni sembra che a scontrarsi siano state due “fazioni”, una di uomini italiani, l’altra di stranieri. All’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, allertati nell’immediato per sedare la rissa, c’è stato un fuggi fuggi generale.

Tutti se la sono svignata tranne un colognese di 49 anni rimasto al suolo ferito. L’uomo, in mezzo al marasma di chi tirava un pugno a destra e chi sferzava un calcio a manca, aveva cercato di placare gli animi e fare da paciere. Ma è stato colpito a sua volta, tanto da essere portato in codice giallo al Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente non avrebbe riportato lesioni gravi.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Stazione di Cologne, che tramite le testimonianze di alcuni presenti stanno cercando di identificare la ventina di uomini che ieri pomeriggio se le è date di santa ragione.