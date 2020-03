Rissa fuori dal bar: esplode un colpo di pistola

Un colpo di pistola, esploso nella notte tra sabato e domenica, fuori dal caffé MiVida, in zona rotonda Bonomelli. L’epilogo di una rissa che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Rissa fuori dal bar

Massimo riserbo sulle indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiari e della stazione di Erbusco. Dalle pochissime indiscrezioni una lite tra giovani sarebbe sfociata in una rissa. Cose che, purtroppo, talvolta capitano soprattutto all’esterno dei luoghi di divertimento, quando magari si è ecceduto nel consumo di alcolici ed è facile perdere l’autocontrollo. Nella notte tra sabato e domenica, però, è partito un colpo di pistola, che avrebbe colpito di striscio uno dei contendenti. Il ragazzo, un 27enne, tempestivamente soccorso dai sanitari, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

Le indagini in corso

Poche informazioni in merito dalle fonti ufficiali. L’unica conferma è che un 34enne, di nazionalità kosovara, è stato denunciato a piede libero: sarebbe stato lui a esplodere il colpo di pistola. Ma nella serata di domenica i carabinieri erano ancora di pattuglia nella zona dove è avvenuta la rissa. Segno che le indagini sulla vicenda sono tuttora in corso.

