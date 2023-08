Riserva delle Piramidi: l'ingresso non è più gratuito.

A deciderlo è stato il Consiglio comunale di Zone. Tale scelta è stata dettata dal fatto che l'area richiede di fatto ogni anno importanti interventi di manutenzione e, fino ad ora, le spese hanno sempre gravato sul bilancio regionale.

Le cose però sono destinate a cambiare a seguito dell'approvazione, qualche giorno fa, da parte del Consiglio comunale, di un nuovo regolamento per l'accesso all'area della Riserva. Accesso che, d'ora in poi, potrà avvenire solo previo pagamento di 2 euro a persona. A partire dai primi giorni di agosto, infatti, i visitatori dai 7 anni in su non potranno più accedervi gratis. Eccezion fatta per i residenti e per i volontari che dovranno comunque presentare un documento per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per poter essere esonerati.

La multa e le risorse per la manutenzione

Chi tentasse la furbata di entrare senza aver acquistato il biglietto dovrà pagare una multa di 150 euro. Biglietti che possono essere acquistati direttamente al distributore automatico all'ingresso ma anche nei negozi convenzionati con il comune.

Tale misura permetterà di raccogliere risorse per interventi di manutenzione: il primo in ordine di tempo è previsto per l'autunno, ad essere interessati i sentieri nei tratti più scivolosi.