E’ stata emanata nella giornata di venerdì 18 ottobre dal Comune di Adro un’ordinanza contingibile ed urgente in materia di circolazione stradale. Il documento prevede la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Castello adal civico 7 al parcheggio del cimitero, compresa la strada che porta nella parte vecchia del cimitero, per pericolo di frana.

Rischio frana: chiuso un tratto di via Castello ad Adro

Viste le previsioni del tempo e le varie allerte diramate da Regione Lombardia, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l’Amministrazione comunale di Adro ha disposto la chiusura temporanea della strada comunale di Via Castello ad Adro dal civico 7 al parcheggio posto nella Area “nuova” del cimitero, nella quale è compresa la strada che porta nella parte vecchia del camposanto, con posizionamento della segnaletica di divieto di transito pedonale e veicolare a valle e a monte della strada interessata dalla situazione mediante recinzione metallica e apposite transenne stradali.

Situazione di elevata pericolosità

“A seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti, l’Ufficio Tecnico manutentivo e il personale della Polizia Locale del Comune di Adro hanno effettuato sopralluogo congiunto lungo via Castello nella parte collinare che porta nella parte “vecchia” del cimitero di Adro, nel quale è stata accertata l’avvenuta frana di parte della strada che collega l’entrata del cimitero con via Castello. [...] Stante la pericolosità del movimento franoso a causa della concreta possibilità di ulteriore e futuri distacchi con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità a causa delle forti e abbondanti piogge. Tale chiusura non costituisce un’adeguata e definitiva soluzione in quanto lo stato dei luoghi è compromesso dal punto idrogeologico e si rende necessaria un’attività di pianificazione e interventi ulteriori al fine di riprendere il normale utilizzo dell'area”.

Questi alcuni passaggi dell’ordinanza firmata dal sindaco Davide Moretti.

