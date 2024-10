Una voragine zeppa d’acqua ha danneggiato il parcheggio del camposanto e la chiusura di via Belometti che conduce al cimitero di Orzinuovi.

Riparata la "voragine" causata dal maltempo sulla strada del cimitero

Il maltempo non ha lasciato scampo al manto stradale dell’area sotto al quale scorre una roggia che, rigonfia dell’acqua che si è accumulata a causa delle forte piogge degli scorsi giorni, ha ceduto.

F

ortunatamente in quel momento nessuna automobile si trovava nei paraggi e si è evitato il pericolo più grande: quello di ritrovarsi inghiottiti dall’asfalto.

Una volta lanciato l’allarme l’accesso diretto al camposanto è stato transennato e l’ingresso vietato per qualche giorno in attesa che le opere di sistemazione (con la tregua dell’acqua) si potessero portare avanti. Molti parenti e cari dopo un primo momento di spaesamento hanno potuto comunque far visita ai propri defunti grazie all’accesso secondario dal Vivaio Gazzoldi.

Il personale supervisionato dall’Amministrazione comunale sta mettendo mano all’opera per ritornare alla normalità il prima possibile (e soprattutto in vista della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti del 2 novembre e del primo novembre per tutti i Santi).

Una situazione problematica, quella delle forti piogge che che ha messo in ginocchio diverse zone anche del bresciano. Purtroppo oggi, venerdì 25 ottobre è previsto un nuovo peggioramento con piogge diffuse, perturbato anche sabato 26 ottobre con precipitazioni di moderata intensità e possibilità di rovesci. Domenica 27 ottobre si potrà, forse, tirare un sospiro di sollievo con miglioramento del tempo soprattutto a partire dalla tarda mattinata.