Rinvenuto corpo senza vita nel lago

Un uomo è annegato. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 9. Indagini in corso.

Corpo senza vita nel lago

Un drammatico risveglio. Questa mattina è stato rinvenuto un corpo senza vita nel lago, a Paratico. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 9 in via Giuseppe Mazzini, nei pressi del bar Vela. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari e i Vigili del fuoco. La persona, secondo le prime ricostruzioni di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è morta per annegamento. Ancora sconosciute le generalità.

Aggiornamento: si tratta di un uomo. Il corpo è stato notato da un passante che ha avvisato i soccorsi. Il cadavere si trovava nell’acqua bassa, sui sassi vicino al canneto. Sul posto si sono precipitati la Croce blu del Basso Sebino e l’automedica, i Vigili del fuoco di Palazzolo e il Saf di Brescia, i carabinieri della stazione di Capriolo, la squadra Radiomobile di Chiari e quella dei militari motociclisti.

Sono aperte le indagini per fare luce sui fatti. Non si esclude nessuna pista, ma sembrerebbe si sia trattato di un gesto estremo. Presente anche il medico legale per stabilire da quanto tempo l’uomo si trovasse in acqua.

Aggiornamento delle 10.53: Si tratta di S.B., bresciano classe ’41. E’ esclusa la pista violenta e l’ipotesi più acclarata è quella di un gesto estremo.

