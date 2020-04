Rinunciano alla quota del Fantacalcio e la donano a Bagnolo Soccorso.

Donazione a Bagnolo Soccorso

Bagnolo Soccorso, impegnata con tutti i suoi volontari a combattere questa emergenza del Coronavirus, sta trovando nei cittadini tanti alleati preziosi: con le loro donazioni stanno sicuramente aiutando il gruppo in questa difficile battaglia.

Tutte le donazioni sono sempre state accolte con tanta riconoscenza e così lo è stato anche quella di dieci amici che hanno deciso di rinunciare alla loro quota del Fantacalcio per aiutare i soccorritori del loro paese.

«Rinunciamo alla quota del Fantacalcio per ringraziare chi aiuta la nostra comunità» firmato «Lega ogietti».

I protagonisti di questo bellissimo gesto sono stati Nicolò Rubes, Alessandro Bellandi, Giambattista Baronchelli, Elia Bertoni, Davide Martinazzi, Davide Pini, Simone Pescatori, Gianluca Scaglia, Leonardo Savoldi, Andrea Zani.

«E’ stata una cosa molto particolare, un gesto inaspettato che ci ha lasciato veramente senza parole – hanno commentato i volontari di Bagnolo Soccorso – Non ci sono forse le parole giuste per descrivere questo gesto davvero altruista perché anche noi siamo rimasti attoniti di fronte a tanta generosità e buon cuore. Il nostro cuore si è sciolto».

