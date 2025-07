il festival

Nuovi appuntamenti con Rinascimento Culturale per luglio: dalla lotta alle mafie di Nicola Gratteri all’astrofisico Gabriele Ghisellini, e ancora Donà, Lupo e Prati, la rassegna si conferma crocevia di idee e riflessioni

Ci attende un’estate che nutrirà mente e spirito. Non si fermano neppure in questo bollente periodo estivo gli eventi del palinsesto Rinascimento Culturale, che presenta per il prossimo mese, un eccezionale crocevia di idee e incontri. Dalla scottante attualità della lotta alla criminalità organizzata alle vette della filosofia, dalle meraviglie dell’astrofisica alle note intramontabili della musica d’autore: nel menù estivo della kermesse culturale, guidata da Alberto Albertini e Fabio Piovanelli, ci sono ospiti di calibro nazionale, e non solo, chiamati a condividere le loro visioni e accendere il dibattito. Insomma: un invito irrinunciabile a lasciarsi ispirare.

Rinascimento culturale: un’estate per nutrire mente e spirito

Uno degli appuntamenti più attesi è fissato per il 28 luglio (tutti gli eventi partono alle 20.45) all’auditorium San Fedele di Palazzolo sull’Oglio, dove il procuratore della procura di Napoli Nicola Gratteri terrà un incontro dal titolo «Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere». L’evento sarà un’occasione preziosa per approfondire i meccanismi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico, un tema di stringente attualità e fondamentale importanza per la consapevolezza civica.

Facendo un passo indietro, la prossima settimana con il 10 luglio si preannuncia ricca di stimoli con un doppio evento sia per gli amanti della musica che per gli appassionati di scienza. Alla Edm Spa a Concesio, il filosofo Massimo Donà condurrà una conferenza concerto sulla filosofia di Lucio Battisti. Un evento eccezionale per esplorare le profondità del pensiero del grande cantautore italiano attraverso la lente della filosofia, in un connubio tra musica e riflessione. In contemporanea, a Rudiano (ai giardini di Palazzo Fenaroli), l’astrofisico Gabriele Ghisellini parlerà di donna e scienza nel suo «Geniali ma dimenticate: storie di scienza al femminile». Un tributo alle figure femminili che hanno contribuito in modo significativo al progresso scientifico, spesso ingiustamente trascurate dalla narrazione storica. Il 18 luglio, a Passirano, Giuseppe Lupo interverrà con l’incontro «Storia d’amore e macchine da scrivere».

Non mancheranno poi serate dedicate all'omaggio di figure iconiche della nostra cultura. Serata clou il 30 luglio con l’influencer e giovanissimo divulgatore culturale Edoardo Prati con il suo spettacolo «Come è profondo il mare», un’occasione imperdibile per chi ama la poesia, il teatro e il potere delle parole. Il ricco programma di settembre e ottobre è in fase di costruzione: tutte le informazioni sulle serate sono disponibili sul portale dell’associazione.