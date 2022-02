Rimane incastrato mentre pittura la facciata di un edificio, arriva l'elisoccorso

Bassa

L'uomo è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia.

Brutto infortunio sul lavoro a Castelcovati.

L'arrivo dei soccorsi

É successo oggi (venerdì 25 febbraio): un uomo, classe '79, stava pitturando la facciata di un edificio e si trovava su una piattaforma quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto rimanendo schiacciato con il collo tra la trave del tetto in legno e il cestello della piattaforma per una decina di minuti. Fondamentale è stato l'intervento di una persona lì presente che è riuscita a raggiungerlo e ha tagliato, con il flessibile, il cestello della piattaforma riuscendo a portarlo a terra. Sul posto è arrivata l'ambulanza, i soccorritori lo hanno rianimato per alcuni minuti con successo. Non è mancato il supporto dei Vigili del Fuoco Volontari di Chiari. L'uomo è stato poi elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia.