Rifiuti speciali e scarti di lavorazione gestiti illegalmente in una carrozzeria a Flero: due denunciati.

La scoperta a Flero

La scoperta nei giorni scorsi da parte degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Brescia: ad essere presa di mira una carrozzeria di Flero dove i poliziotti hanno riscontrato numerose irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali e degli scarti in lavorazione. Una gestione irregolare da parte del titolare, un 39enne pakistano incensurato e residente a Flero e un 57enne algerino residente a Brescia e regolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti alle spalle. L’uomo si occupava della raccolta rifiuti nonostante fosse privo di documento di trasporto o titolo autorizzativo al trattamento e rimozione degli stessi. Nello specifico dai controlli effettuati è emerso che l’impianto stava operando abusivamente e senza alcuna autorizzazione ambientale.

Rifiuti speciali e scarti di lavorazione illegalmente gestiti

Nei confronti dei due è scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti, la mancanza di autorizzazioni concernenti le emissioni in atmosfera, ed altre violazioni connesse alla normativa ambientale vigente. Al proprietario dell’azienda è stata inoltre elevata una sanzione di 9.533 euro mentre nei confronti dell’autista, un 57enne impiegato nella raccolta non autorizzata dei rifiuti è stato disposto il ritiro immediato della Patente di Guida.