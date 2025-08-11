Rifiuti illegali in fonderia, una denuncia a Roncadelle

Roncadelle

Rischia fino a 26mila euro di ammenda

Ingenti quantitativi di rifiuti stoccati abusivamente: denunciato il legale rappresentante di una fonderia. È l'esito di un controllo avvenuto a carico di un'azienda a Roncadelle da parte dei Carabinieri Forestali, con i tecnici Arpa.

Rifiuti illegali in fonderia, un denunciato

I militari del Nucleo di Brescia hanno trovato all’interno dello stabilimento dell’azienda, che svolge l’attività di fonderia per la produzione di manufatti in ghisa, varie centinaia di big bags contenenti polveri degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera che avrebbero dovuto essere smaltite ormai da tempo. C'erano inoltre svariati fusti di olii esausti depositati senza alcuna precauzione volta ad impedire potenziali sversamenti nonché alcuni imponenti cumuli di sostanze polverulente costituite da materiali refrattari e terre esauste del volume complessivo di oltre 1.500 metri cubi, giacenti in area scoperta esposta agli agenti atmosferici e dunque soggetti a dispersione nell’ambiente circostante.

Rischia 26mila euro di ammenda

All' esito delle indagini è stato denunciato il legale rappresentante: dovrà rispondere per il reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Rischia da sei mesi a due anni nonché un’ammenda fino a 26mila euro.