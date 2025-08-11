Roncadelle

Rifiuti illegali in fonderia, una denuncia a Roncadelle

Rischia fino a 26mila euro di ammenda

Rifiuti illegali in fonderia, una denuncia a Roncadelle
Roncadelle
Pubblicato:

Ingenti quantitativi di rifiuti stoccati abusivamente:  denunciato il legale rappresentante di una fonderia. È l'esito di un controllo avvenuto a carico di un'azienda a Roncadelle da parte dei Carabinieri Forestali, con i tecnici Arpa.

Rifiuti illegali in fonderia, un denunciato

I militari del Nucleo di Brescia hanno trovato all’interno dello stabilimento dell’azienda, che svolge l’attività di fonderia per la produzione di manufatti in ghisa, varie centinaia di big bags contenenti polveri degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera che avrebbero dovuto essere smaltite ormai da tempo. C'erano inoltre svariati fusti di olii esausti depositati senza alcuna precauzione volta ad impedire potenziali sversamenti nonché alcuni imponenti cumuli di sostanze polverulente costituite da materiali refrattari e terre esauste del volume complessivo di oltre 1.500 metri cubi, giacenti in area scoperta esposta agli agenti atmosferici e dunque soggetti a dispersione nell’ambiente circostante.

Rischia 26mila euro di ammenda

All' esito delle indagini è stato denunciato il legale rappresentante: dovrà rispondere per il reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Rischia da sei mesi a due anni nonché un’ammenda fino a 26mila euro.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Brescia
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primabrescia.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151