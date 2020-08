Incivili multati.

Rifiuti abbandonati in centro: incivili multati dalla Polizia Locale

La società Chiari Servizi, presieduta da Marco Salogni, e gli agenti della Polizia Locale della città, hanno “beccato”, e naturalmente multato, i trasgressori. “Anche durante le ferie estive sono proseguite le nostre azioni le azioni per il contrasto agli abbandoni sul territorio ed ai fuori cestino, in sinergia con la Polizia Locale – ha spiegato il presidente della società in house providing partecipata al 100% dal Comune di Chiari, che si occupa della gestione e della raccolta porta a porta dei rifiuti – La scorsa settimana sono state individuate, attraverso i riferimenti presenti proprio nei rifiuti, cinque persone: quattro sono residenti a Chiari e una, invece, a Coccaglio”. A tutti è stata comminata una multa di 600 euro (il doppio del minimo). I rifiuti sono stati abbandonati in via Tito Speri, in piazza del Granaio, in via San Rocco accanto al cestino e in vicolo Repossi. “Ricordiamo che nel periodo estivo la raccolta porta a porta prosegue regolarmente, senza variazioni ed anche il Centro di Raccolta di via Silvio Pellico 36 è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18”, ha concluso Salogni.