Rifiuti a fuoco a Cellatica, l’incendio in azienda. La buona notizia è che non si registrano feriti.

A Cellatica: rifiuti a fuoco

L’allarme è scattato nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre 2026 verso le 3 (e terminate un paio di ore dopo) a seguito di un incendio divampato all’interno di un’azienda che tratta rifiuti nel comune di Cellatica.

Non si registrano feriti

Venti metri quadrati di materiale sono stati interessati dalle fiamme, ad essere coinvolto dal fuoco anche un ragno usato per la movimentazione dei rifiuti stessi. Ad intervenire prontamente sul posto la prima partenza della sede centrale, con Aps (autopompa serbatoio), supportata da un’autobotte per garantire il necessario rifornimento idrico durante le operazioni di spegnimento. L’intervento ha consentito di circoscrivere e domare l’incendio.