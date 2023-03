Verolanuova ricorda il suo eroe: è andata in scena questo pomeriggio la commemorazione per il 110° anniversario dalla scomparsa di Ercole De Gaspari, capitano dei Bersaglieri e medaglia d'oro al valore militare. Accompagnati dalle note dellla Fanfara Bersaglieri "C.Valotti" di Orzinuovi e dalla banda Stella Polare, associazioni, cittadini e autorità si sono riuniti in Comune per poi marciare verso il cimitero e rendere omaggio al compianto verolese.

Ricordando Ercole De Gaspari: 110 anni dalla scomparsa dell'eroe verolese

Nato a Verolanuova nel 1865, Ercole De Gasperi ha iniziato la sua carriera militare raggiungendo il grado di capitano del 7° Reggimento Bersaglieri nel 1882. Dal 1900 al 1903 combattè in Cina contro i Boxers, guadagnandosi una medaglia al valore, e una volta partito per la Libia nel novembre del 1912, fece parte nell'11° Reggimento della colonna Lequio che compì l'avanzata al Garian. Ferito nello scontro di Assaba, venne trasportato a Garian dove morì. Per il suo sacrificio gli fu consegnata postuma la medaglia d'oro al valore militare: "Dando mirabile esempio di valore militare, guidava con slancio entusiastico la sua compagnia in combattimento. Colpito a morte e conscio della sua prossima fine incitava i suoi bersaglieri a perseverare nella lotta e con nobili parole volgeva l'ultimo pensiero al conseguimento della vittoria", si leggeva nella motivazione. La sua salma, tumulata allora nel monumento dei Caduti a Tripoli, venne poi consegnata alle autorità verolesi, che intitolarono a lui la scuola media e a una delle contrade.

Le celebrazioni

All'evento, che hanno coinvolto numerose associazioni del territorio, erano presenti anche il sindaco Stefano Dotti, gli assessori Monica Fontana e Angela Nervi, e anche il primo cittadino di Verolavecchia, Laura Alghisi.

La commorazione continueranno alle 18, con la Santa Messa, mentre alle 20.30 nell'auditorium del Pascal Mazzolari ci sarà il concerto della Fanfara orcenana. L'ingresso è libero.