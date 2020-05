Riconverte l’azienda per produrre dispositivi per il distanziamento sociale

Quando il Coronavirus ci ha travolto Claudio Alebardi aveva appena concluso i festeggiamenti per il decimo anno dalla fondazione della sua attività. Iseano di trent’anni, ha aperto la sua azienda quando ne aveva venti, al termine degli studi da perito elettrotecnico all’Itis Castelli. Da allora ha dato il massimo in ambito pirotecnico, depositando ben due brevetti, ma da quando il virus ha fermato l’Italia, anche lui ha deciso di riconvertire la produzione, creando due dispositivi utili sia in ambito privato che pubblico per aiutare a garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

Riconverte l’azienda per produrre dispositivi per il distanziamento

“Produco i componenti elettronici che servono per gli spettacoli pirotecnici – ha spiegato il giovane – L’emergenza Covid ha bloccato tutti gli eventi dei clienti e quindi gli ordini. Per questo ci siamo lanciati nel progettare tecnologie per il distanziamento sociale”.

Il primo dispositivo ideato e prodotto da Alebardi è un’insegna luminosa dedicata ai piccoli negozi e attivabile da dietro al bancone con un telecomando. In base al numero di persone che entrano si illumina la scritta “Attendere” o “Avanti il prossimo”, in modo da regolare più facilmente gli ingressi in negozio. Ma il progetto più importante a livello di utilizzo in questa Fase 2 è il “Contamat”, ovvero un conta persone senza fili posizionabile sia agli ingressi delle strutture che all’aperto, per esempio agli accessi di piazze, lungolaghi o perfino piscine.

Il “Contamat”

“Viene impostata una capienza massima e, raggiunto quel numero di persone, il semaforo diventa rosso – ha spiegato – I vari “Contamat” sono collegati tra loro tramite Wi-fi, in modo da gestire più varchi in contemporanea e avere sempre sott’occhio il numero delle persone presenti all’interno di un’area. Il sistema è utilizzabile da remoto dal personale e i dati raccolti possono servire anche per analisi statistiche e commerciali. Può essere impiegato nei supermercati, per esempio, oppure nei parchi acquatici e nelle piscine”.

Leggi il servizio completo sul Chiariweek in edicola oggi, venerdì.