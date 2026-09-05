Ricettazione: segnalate due persone sospette, i carabinieri li trovano con un’auto rubata.

Segnalate due persone per ricettazione

Sono stati denunciati a piede libero due uomini, di 31 e 28 anni, per ricettazione in concorso a Roncadelle: in prima linea i carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia a seguito di segnalazione giunta tramite 112 Nue. Il cittadino aveva notato due soggetti sospetti nei pressi di una Fiat Panda, una situazione anomala che lo ha spinto a contattare le Forze dell’Ordine.

Auto rubata il giorno prima

Una volta sul posto i due sono stati individuati e identificati non lontano dal veicolo: l’auto sarebbe stata rubata il giorno prima a Brescia, furto regolarmente denunciato dalla proprietaria. Il veicolo è stato quindi recuperato e restituito alla stessa, i due sono stati invece deferiti all’Autorità Giudiziaria.