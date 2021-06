Ricercato per un cumulo pena di tre anni per spaccio, arrestato

Ricercato per un cumulo pena di tre anni, viene arrestato carabinieri di Bedizzole nel corso di un servizio coordinato.

Arresto

Durante un servizio coordinato di controllo del territorio, in occasione di un posto di controllo, i carabinieri della Stazione di Bedizzole e della Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento di Milano hanno fermato un’auto ritenuta sospetta con a bordo un cittadino di nazionalità albanese, 38enne. A seguito degli accertamenti di routine, l’uomo è risultato gravato da un ordine di carcerazione per un cumulo di pena per la durata di tre anni in relazione a reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti emesso dal Tribunale di Bergamo. Dopo le attività di foto-segnalamento, l’arrestato è stato associato al carcere cittadino.