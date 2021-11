Ribaltamento sulla sp 510, tre le auto coinvolte

Passirano

L'allarme è scattato in codice rosso.

Tre le auto coinvolte nel ribaltamento che si è verificato sulla Sp510 prima dell'uscita tra Paderno e Camignone.

Frontale tra due auto

Il tutto è scaturito da un frontale fra due auto. Coinvolta anche una terza auto. Sul posto un'ambulanza e l'automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso. L'allarme, come riporta Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è scattato in codice rosso. Nessuna grave conseguenza sembra essere però accorsa ai soggetti coinvolti.