Ribaltamento nella notte: quattro persone ferite. L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 8 marzo, attorno alle 4.30.

Quattro feriti nel ribaltamento delle 4.30 della notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo a Ghedi. L’auto coinvolta, per cause ancora da accertare, stava viaggiando sulla strada provinciale BS668 quando si è ribaltata. A bordo c’erano tutti giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni. Tutti sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia e al vicino Ospedale di Manerbio.

Due dei ragazzi sono stati medicati come policontusi, il passeggero 24enne ha riportato un trauma cranico commotivo, mentre il conducente ha avuto un trauma al bacino.

I soccorsi

Allertati con il codice rosso, sul posto sono intervenuti il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso, la Croce rossa di Ghedi, un’automedica da Brescia e un’altra ambulanza.

Coinvolte nell’operazione anche due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario.

Sul caso per gli accertamenti e i rilievi la Polizia stradale.

