Riapre il mercato di Pavone Mella in una nuova location

Dopo 2 mesi di lockdown oggi riapre in una veste tutta nuova il mercato del paese, con le sole bancarelle alimentari e con qualche regola in più.

Riapertura mercato

Oggi dalle 7.30 alle 13 il mercato settimanale ha riaperto i battenti. Le sole bancarelle alimentari si sono spostare nel piazzale degli impianti sportivi e per accedervi sarà necessario farsi provare la temperatura all’ingresso, con più di 37.5° sarà necessario rincasare e contattare il medico. Ovviamente si dovrà essere muniti di mascherina e igienizzante per le mani, non si dovranno fare assembramenti, massimo due persone per banco e ricordarsi sempre di mantenere il distanziamento, inoltre solo una persona per nucleo famigliare può accedere, tranne nei casi in cui si debba accompagnare un minore di 14 anni, disabili o anziani. “E’ un piccolo passo verso il ritorno alla normalità, i nostri ambulanti hanno bisogno del nostro sostegno, ma rispettiamo le regole perché la salute non deve essere messa in discussione”, ha affermato il sindaco Mariateresa Vivaldini.

