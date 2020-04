La scelta comunicata dall’Amministrazione comunale.

Riapre il cimitero di Urago: ingresso in ordine alfabetico

Questa la decisione del sindaco Gianluigi Brugali per l’inizio della Fase 2 per l’emergenza Coronavirus. Il cimitero comunale il 4 maggio riaprirà il cancello, dando la possibilità ai cittadini di far visita ai propri cari defunti. Ma si potrà entrare rigorosamente in ordine alfabetico. Ovviamente si fa riferimento al cognome di chi entra nel camposanto. Ad esempio chi ha il cognome che inizia con la lettere A potrà andare al cimitero solo il lunedì, chi ha il cognome con la lettera Z il venerdì. L’accesso è consentito soltanto una volta al giorno: un regolamento valido fino al 17 maggio. Ma per questo periodo anche gli orari sono cambiati: il cimitero sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiuso il sabato e la domenica. Di seguito la tabella dettagliata.

