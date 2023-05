Rezzato: taglio del nastro per la nuova area cani.

Taglio del nastro a Rezzato

L'appuntamento è per sabato 13 maggio 2023 alle 10, l'associazione Compagni di Zampa di Rezzato inaugura la nuova area cani, spazio realizzato dal Comune ricavato all'interno del parco Gennari per un totale di 400 metri quadrati. Al suo interno attrezzi e tutto il necessario per permettere ai cani di giocare e muoversi. Si tratta di uno spazio che si va ad aggiungere alle altre due aree dedicate: una in via Milano e l'altra all'interno del parco 2 Giugno a Virle.

Le iniziative in programma

Numerose le iniziative in programma: a partire dalle 10.30 la passeggiata dei presenti con i loro cani accompagnati da un istruttore e fino alle 12.30 con tanto di aperitivo finale.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, in programma attività di mobility dog, mentre dalle 16.30 alle 17.30 protagonisti saranno i bambini con il progetto Bambility. È obbligatoria la prenotazione gratuita. Basta collegarsi alla piattaforma Eventbrite e scansionare il QR code.

In evidenza un'immagine d'archivio