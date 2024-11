Rezzato: spaccata nel negozio di abbigliamento Follia.

Spaccata a Rezzato

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre 2024: dalle prime informazioni pare che ad agire siano state quattro persone le quali hanno letteralmente spaccato la vetrina del negozio di abbigliamento portandosi via svariati capi.

L'allarme è scattato verso le una di notte

Disturbati dai rumori i cittadini residenti in zona hanno allertato i carabinieri: l'allarme è scattato verso le una di notte in via IV novembre. Ad intervenire prontamente sul posto una pattuglia: gli agenti hanno provato, ma senza successo, a fermare il gruppo di malviventi in fuga a bordo di un'auto scura. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili.

In evidenza un'immagine creata con l'intelligenza artificiale.