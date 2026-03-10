Rezzato: sequestrati 200 mazzi di fiori, donati dalla Locale agli ospiti della Rsa e alla parrocchia.

La scoperta a Rezzato

La scoperta da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato: nell’ambito degli interventi volti a contrastare il commercio irregolare, l’attenzione si è concentrata nelle vie Giuseppe Mazzini e Treponti grazie alla segnalazione dei commercianti regolari. Sono stati quindi sequestrati ben 200 mazzi di fiori, 15 oggetti floreali di plastica così come beni e strumenti usati per esporre i prodotti. Sono state elevate in tutto 3mila euro di sanzioni amministrative.

Un gradito omaggio

I fiori sequestrati sono stati devoluti dal Comando di Polizia Locale agli ospiti della casa di riposo “Evaristo Almici” e alla Parrocchia di Rezzato.