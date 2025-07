la scoperta

I due, di origine indiana, sono risultati regolari sul territorio ma senza contratto di lavoro

Rezzato: scoperto cantiere abusivo con lavoratori irregolari.

Lavoratori irregolari: la scoperta a Rezzato

A scoprirlo sono stati gli agenti del Comando Polizia Locale di Rezzato i quali hanno scovato due lavoratori irregolari all'interno di un cantiere edile abusivo. L'intervento è scattato qualche giorno fa dopo una segnalazione pervenuta al Comando da parte di un cittadino dopo aver notato l'avanzamento di opere di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Cosa è stato scoperto

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità oltre alla presenza di due giovani lavoratori di origine indiana, regolari sul territorio nazionale ma senza alcun tipo di contratto di lavoro. I controlli hanno permesso di accertare che erano in corso realizzazioni abusive di ristrutturazione, motivo per il quale gli Agenti hanno sospeso immediatamente l'attività edilizia con susseguente comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata della Città di Rezzato per il proseguo degli accertamenti.

La ditta esecutrice delle opere di lavoro è stata segnalata all'Ispettorato del Lavoro per l'emissione delle sanzioni previste, nonché all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia.