Rezzato, scatta le denuncia per tre giovani: tentata estorsione e danneggiamenti

Rezzato, scatta la denuncia per tre giovani: tentata estorsione e danneggiamenti.

Rezzato, scatta la denuncia

Gli agenti della Polizia locale di Rezzato hanno contestato a tre ragazzi (due di 16 anni e uno di 18) i reati di tentata estorsione e danneggiamenti. Per tali motivi sono stati anche denunciati a seguito di alcuni episodi che aveva gettato il paese nella paura. Una denuncia funzionale non solo a reprimere i fenomeni in questione ma anche a creare un canale di comunicazione con le famiglie.

Il maggiorenne

Il maggiore dei tre avrebbe addirittura eseguito un tentativo di estorsione nel 2021 mettendo nei guai quattro ragazzini, all'epoca minorenni, sorpresi a spacciare droga. Uno di questi, in particolare, da qualche settimana aveva deciso di chiedere denaro ad un altro di quel gruppo: il tutto senza risparmiarsi in minacce e picchiando l'ex amico. Fortunatamente, arrivata ad un punto critico, la vittima ha cercato aiuto nelle Forze dell'ordine: una volta verificato il suo racconto hanno denunciato il 18enne per tentata estorsione.

I due minorenni

Sono invece coinvolti i due ragazzi minorenni, poi rintracciati e denunciati dalla Locale per aver danneggiato i paletti che delimitano il parcheggio dietro palazzo comunale. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e visionato le immagini delle videosorveglianza, in questo modo sono riusciti a rintracciare i responsabili e a metterli di fronte alle loro responsabilità.