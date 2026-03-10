Rezzato: ruba all’interno del supermercato e nasconde la merce in una borsa.

Ruba all’interno del supermercato, arrestata a Rezzato

Gli agenti del comando di Polizia Locale hanno bloccato la donna sabato 7 marzo 2026: ad insospettire gli agenti l’atteggiamento agitato con il quale la donna ha varcato le casse del supermercato: gli addetti alla vigilanza si sono quindi fatti consegnare la refurtiva.

Scatta l’arresto

Non si tratta di una nuova conoscenza: non sarebbe infatti la prima volta che trafuga merce; in questo caso particolare, una volta dentro il supermercato avrebbe nascosto la merce in una borsa che teneva addosso. Grazie all’immediato intervento da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato è stato possibile identificarla ed arrestarla come responsabile di furto aggravato. Per lei anche l’obbligo di firma.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.