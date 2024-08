Rezzato, raffica di furti in abitazione durante il giorno: intensificati i controlli

Raffica di furti in abitazione durante il giorno a Rezzato: intensificati i controlli.

Sono state numerose le segnalazioni giunte nei giorni scorsi circa una serie di furti in abitazione verificatesi in pieno giorno a Rezzato ma anche nei comuni limitrofi. A tal fine sono stati intensificati i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale.

Il territorio risulta essere infatti costantemente presidiato dagli Agenti di Polizia Locale così come dai Carabinieri della stazione di Rezzato ma ad essere richiesta è anche la collaborazione da parte della cittadinanza:

"Nel caso in cui dovesse accorgersi di movimenti sospetti, deve prontamente contattare le Forze dell’Ordine - hanno evidenziato - Raccomandiamo di chiudere porte e finestre e, ove presenti, attivare i sistemi antifurto. Massima attenzione, soprattutto per gli anziani, anche ai finti idraulici, elettricisti e chiunque voglia accedere nell’abitazione con la scusa di verificare perdite d’acqua o segnalazioni di guasti non riscontrati direttamente".

Hanno poi aggiunto:

"Raccomandate a genitori/nonni, nonché a persone fragili, di non fare entrare in casa persone di cui non conoscono l’identità. In caso di bisogno, anche per semplici segnalazioni, anche dubbiose, contattate i seguenti recapiti: Polizia Locale di Rezzato (030/249776); Stazione Carabinieri di Rezzato (030/2791432) e Numero Unico di Emergenza 112".