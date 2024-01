Rezzato: proseguono i lavori in via Valverde.

Via Valverde, proseguono i lavori in territorio di Rezzato

Una buona notizia, proseguono a buon ritmo i lavori in via Valverde a Rezzato. In particolare, al centro dell'attenzione, la sicurezza di pedoni e ciclisti per la quale sono in fase di realizzazione marciapiedi e piste ciclopedonali più sicuri e collegati. Proseguono, inoltre, i lavori sul canale irriguo, le squadre stanno risolvendo con efficienza i problemi di pendenza e erosione, garantendo un migliore convogliamento delle acque.

Tempistiche

A livello di tempistiche il tratto di Via Valverde rimarrà chiuso dalle 7.30 alle 17.30 fino alla fine dei lavori. L'Amministrazione comunale ha specificato che sta facendo di tutto per ridurre i disagi e concludere i lavori entro i termini previsti.