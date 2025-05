Rezzato, potenziati i controlli: otto soggetti denunciati e quattro segnalati alla Prefettura.

Potenziati i controlli a Rezzato

Maggiore sicurezza in città, questo l'obiettivo perseguito dagli agenti della Polizia Locale di Rezzato. In accordo con l'Amministrazione comunale, a seguito di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, è stato reso necessario rafforzare la presenza della Polizia Locale in alcune aree del territorio ritenute sensibili.

Detto fatto: il Comando ha infatti risposto tempestivamente potenziando i controlli e intensificando la vigilanza sul territorio con particolare attenzione alle zone di aggregazione principali. L’obiettivo non è solo quello di reprime ma anche di rafforzare la percezione della sicurezza tra i cittadini e contrastare sul nascere comportamenti potenzialmente pericolosi. Finalità che si sta raggiungendo grazie agli Agenti che continuano a dimostrare ancora una volta efficienza, senso del dovere e profondo spirito di collaborazione.

Cosa è emerso

L’attività avanzata nelle ultime settimane ha consentito di assicurare alla giustizia tre soggetti, resisi responsabili dei reati di accattonaggio molesto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, quattro soggetti invece, trovati in possesso di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia. Altri quattro soggetti sono stati denunciati in quanto sorpresi a guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.