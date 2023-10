Rezzato: nuove telecamere nei parchi cittadini.

Potenziamento della sicurezza a Rezzato nuove telecamere nei parchi cittadini.

Parco Ferrari: 4 telecamere di contesto + 1 di lettura targa

Parco della Repubblica: 2 di contesto + 1 di lettura targa

Parco dei Giusti: 2 di contesto + 1 di lettura targa

Parco donatori di Sangue: 4 di contesto + 1 di lettura targa

Parco Ilaria Alpi Milan Hrovatin: 6 telecamere di contesto

Parco Castellini: 2 di contesto + 1 di lettura targa

Parco Gennari: 3 di contesto + 1 di lettura targa

Parco San Benedetto: 2 telecamere di contesto

Parco delle colline zona rifugio Alpini di Rezzato: 2 di contesto

Parco San Carlo: 5 telecamere di contesto

Parco di Bacco: 4 telecamere di contesto

A breve, come annunciato dall'Amministrazione comunale , è prevista l'installazione, su tutto il territorio comunale, di altre 69 telecamere, di cui 15 di videosorveglianza su edifici istituzionali, 43 telecamere su altri immobili e aree pubbliche e altre 11 telecamere di lettura targa:

"Quest’ultime strategicamente posizionate alle entrate della nostra città. Questo ulteriore potenziamento mira a garantire un controllo capillare e a rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza. L'obiettivo non è solo la prevenzione e la deterrenza di fenomeni criminosi, ma anche fornire un supporto concreto alle forze di Polizia nelle loro attività di controllo e prevenzione. Ricordiamo a tutti che la nostra sicurezza è un valore prezioso e collettivo. Queste iniziative sono pensate per rendere la nostra comunità sempre più unita e sicura.

Grazie per la vostra fiducia e collaborazione. Insieme rendiamo la nostra città un luogo sempre migliore in cui vivere".