I militari hanno trovato all'interno del box di casa quattro scatole di cartone con numerosi panetti ed ovuli di sostanza stupefacente

Rezzato, nasconde in garage 100 chilogrammi di hashish: arrestato un 29enne, si trova a Canton Mombello.

Nasconde in garage 100 chilogrammi di hashish

La scoperta a Rezzato: giovedì 22 gennaio 2026 i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 29enne cittadino salvadoregno residente nel Bresciano non sconosciuto alle forze dell’ordine.

La scoperta in un appartamento a Rezzato

I militari hanno trovato all’interno del box di casa quattro scatole di cartone con numerosi panetti ed ovuli di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di circa 100kg. Tali panetti erano contraddistinti da vari marchi per poterli distinguere. Nel frattempo il Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Brescia ha analizzato la sostanza rinvenuta. Le indagini proseguono per poter risalite ad eventuali altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.