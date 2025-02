Rezzato, la Sp67 chiude per ottanta giorni per manutenzione straordinaria.

A partire da lunedì 17 febbraio 2025, per interventi di manutenzione straordinaria sulla Sp67 "Castenedolo - Virle Treponti" relativi al consolidamento della sede stradale in territorio di Rezzato, il tratto della strada provinciale 67 dal chilometro 4+320 (intersezione cascina Ghidone) al chilometro 4+760 sarà completamente chiuso al traffico per l'esecuzione di urgenti lavori di consolidamento della sede stradale.

Nei principali svincoli saranno posizionati appositi cartelli di preavviso e indicazioni di deviazione. Oltre al consolidamento del muro di contenimento e alla sostituzione di un tratto di barriere di sicurezza, è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale su un tratto di circa 800 metri. La durata prevista dei lavori e di circa 80 giorni.

L'importo complessivo dell'intervento è di circa 700.000 euro, finanziati in parte dalla Regione Lombardia ed in parte con fondi propri della Provincia di Brescia.

“Uno degli obiettivi della Provincia di Brescia è quello di garantire ai cittadini una rete viaria percorribile in sicurezza - ha dichiarato Paolo Fontana consigliere provinciale delegato Strade e Viabilità - Questo sulla SP67 è un intervento che non era più procrastinabile per la pericolosità del tratto, che da lunedì sarà oggetto dei lavori che richiederanno poco meno di 3 mesi di tempo. Il traffico, attraverso apposita segnaletica, sarà dirottato su strade alternative. Si tratta, dunque, di un fondamentale investimento per la qualità degli spostamenti e per la tutela dei cittadini”.

“Per noi questa è una strada molto importante perché collega i due centri di Rezzato e Castenedolo ed è molto battuta ogni giorno - spiega il sindaco di Rezzato Luca Reboldi - Quindi da parte dell’Amministrazione comunale c’è la massima soddisfazione per questi lavori che dopo anni permetteranno di ripristinare il fondo stradale e consentiranno ai rezzatesi di percorrere la provinciale in tranquillità. Siamo consapevoli che qualche disagio sarà inevitabile. La viabilità alternativa per i collegamenti con Castenedolo richiederà qualche minuto in più di percorrenza, ma tra 80 giorni avremo una strada completamente in sicurezza”