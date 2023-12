Rezzato: la polizia locale negli istituti scolastici per prevenire ed educare alla legalità.

La polizia locale nelle scuole di Rezzato

La Polizia Locale negli istituti scolastici e nei parchi della Città di Rezzato non solo per reprimere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per prevenire ed educare i giovani alla legalità.

Gli interventi

È con questo obiettivo che la Polizia Locale nel corso della giornata di ieri (martedì 5 dicembre 2023) ha avanzato con incisività numerosi controlli insieme alle unità cinofile Elsa, Ivar e Zack in servizio presso i Comandi Polizia Locale di Gardone Val Trompia e Brescia. L’attività ha permesso di rinvenire droga nella disponibilità di un soggetto minorenne destinata all’uso personale, motivo per il quale verrà segnalato alla Prefettura di Brescia per le conseguenze del caso.

Sono stati setacciati i parchi pubblici, anche negli angoli più nascosti e nelle zone oggetto di maggiori segnalazioni da parte della cittadinanza, oltre che le aree adiacenti le scuole di ogni ordine e grado. Le regole sono le radici della nostra convivenza e l’architrave della nostra società: a noi il compito di farle rispettare e di spiegarle, soprattutto alle giovani generazioni, anche con la nostra opera di lavoro quotidiana. I controlli continueranno anche nei mesi a venire.